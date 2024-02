"Trenta secondi senza respirare" e un segreto: Rugani e il gol al Frosinone

L'analisi di Rugani. E Su Chiesa...

"Questa vittoria pesa tanto perchè purtroppo questi momenti possono capitare, in un attimo ti ci ritrovi dentro. Magari fai cinque mesi alla grande, per costruire ci hai messo davvero cinque mesi, poi in 15 giorni rovini o comunque rischi di mettere a repentaglio tutto. Quindi siamo stati anche fortunati oggi a portarla a casa e deve essere un punto di ripartenza secondo me per le prossime. Al primo affondo prendete gol? Non lo so, penso sia un fattore mentale, un fattore di cattiveria anche difensiva, di coesione, forse abbiamo perso qualcosina in quel senso, che è stata la nostra forza per tutta questa parte di stagione. Dobbiamo ritrovarla, quando ci mettiamo in testa di difendere tutti insieme è veramente dura farci gol. Dobbiamo ricordarci di quello che abbiamo fatto e se lo abbiamo fatto per cinque mesi possiamo ritornare a farlo. Chiesa in difficoltà? Uscire dai momenti difficili non è facile, però penso che Fede stia crescendo tanto, in allenamento questa settimana l'ho visto bene, anche a livello mentale, di umore, ho rivisto il Fede che conosco e quindi io sono molto convinto e positivo che nelle prossime settimane ci darà una grande mano", prosegue Rugani.