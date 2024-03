Bologna, rimonta da Champions: Atalanta ko, Thiago Motta batte Gasperini

Uno straordinario Bologna espugna Bergamo per 2-1 e allunga proprio sull'Atalanta per la lotta al quarto posto. La squadra di Thiago Motta mette a segno la sesta vittoria consecutiva grazie alle reti di Zirkzee e Ferguson e si portano a quota 51 punti in classifica, a +4 sulla Roma quinta e a +5 sulla squadra di Gasperini ferma al sesto posto. Seconda sconfitta di fila per la Dea dopo quella di Milano contro l'Inter e un solo punto incassato nelle ultime tre giornate con tanto di sorpasso subito in classifica dai giallorossi.