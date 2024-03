Diretta Napoli-Torino ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Napoli e Torino aprono la 28esima giornata del campionato di Serie A: le due compagini si affrontano stasera alle 20:45 al Maradona. La squadra di Juric vuole tornare alla vittoria che manca dal 16 febbraio quando in casa liquidò il Lecce per 2-0. Da quel momento è stato raccolto un solo punto, quello della scorsa settimana contro la Fiorentina. In classifica i granata sono decimi a quota 37 punti a ben nove lunghezze di distacco dalla zona Europa. In conferenza stampa, Juric ha presentato così la gara: "Serve un colpo a effetto! Ultimamente sono arrivate belle prestazioni, ma pochi punti. Le giornate sono ancora tante, ma adesso serve il colpo. Sanabria? Fisicamente sta bene, nelle occasioni entra, però gli manca la giusta cattiveria. Il problema non è certo la convivenza con Zapata: sono amici e in campo si trovano, il tema restano i pochi gol di Tonny. Spero ancora possa sbloccarsi e segnare gol difficili come l’anno scorso, quando ha stabilito il record di reti in un campionato. Di Zapata dico semplicemente che in carriera non avevo mai allenato un giocatore di questo peso». Discorso diverso per il Napoli che sembra essersi ritrovato dopo l'esonero di Mazzarri e l'arrivo di Calzona: i partenopei sono reduci da due vittorie di fila contro Juventus e Sassuolo e in classifica sono settimi a quota 43 punti, ancora troppo distanti dalla zona Champions League.