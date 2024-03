Diretta Sassuolo-Frosinone ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SASSUOLO - Sassuolo e Frosinone aprono il sabato della 28esima giornata del campionato di Serie A: le due compagini si affrontano alle 15 al Mapei Stadium. Le formazioni di Ballardini e Di Francesco si affrontano in uno scontro diretto per la salvezza con i neroverdi che stanno affrontando uno dei momenti più complessi della loro storia recente. Il cambio in panchina con l'rrivo dell'ex Cremonese deve produrre frutti se si vuole mantenere la categoria, ma il grave infortunio di Berardi nell'ultimo turno con la rottura del tendine d'Achille ha sicuramente complicato i piani del club. A Reggio Emilia arriva un Frosinone che deve assolutamente invertire un pessimo trend iniziato dopo un avvio di stagione incoraggiante. L'ottima resa dei giovani, arrivati soprattuto in prestito in ciociaria dalla Juventus, non possono giustificare un andamento che ha portato la squadra di Di Francesco ad un solo punto di vantaggio dalla zona retrocessione.