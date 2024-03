Diretta Juventus-Atalanta ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Dopo il ko di Napoli, la Juventus si prepara a ripartire in campionato con un altro big match: all'Allianz Stadium arriva l'Atalanta per l'impegno numero 28 della Serie A. Allegri cerca la soluzione per contrastare le emergenze a centrocampo e spera nei tre punti che permetterebbero ai bianconeri di consolidare il vantaggio sulle inseguitrici e mettere definitvamente al sicuro un posto per partecipare alla prossima Champions League. Gasperini dall'altro lato vuole interrompere il trend negativo in campionato pur arrivando a Torino dall'andata di Europa League giocata straordinariamente di mercoledì contro lo Sporting Lisbona. Recupero importante per il tecnico bianconero a centrocampo: McKennie torna a disposizione e dovrrebbe partire titolare. In attacco, con Vlahovic squalificato, l'allenatore bianconero punta sulla coppia Milik-Chiesa. La Dea si affida alle solite certezze con Koopmeiners e De Ketelaere a supporto di un ritrovato Scamacca.