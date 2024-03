Juve-Atalanta, per centrare quota 45 ci vuole... Fede. E Koop ne vale 80!

Juventus-Atalanta è l'aperitivo (si spera frizzante) della domenica di Serie A . All'andata finì 0-0 mentre l'ultimo precedente andato in scena a Torino si è chiuso sempre in parità ma per 3-3. In quella sfida, curiosità, andò in gol capitan Danilo . E a proposito di difensori ...

Marcatore più risultato esatto: che quote!

Problemi in mediana per Allegri che, con Vlahovic squalificato, conta sulle sue "torri" per scardinare la difesa di Gasperini. Da valutare l'ipotesi di un gol segnato da Gatti (in qualsiasi momento) in abbinamento al risultato esatto 2-1. Così composta, la giocata renderebbe 65 volte la puntata. L'offerta sale addirittura a 75 per il 2-1 finale con Danilo sul tabellino marcatori. Chissà, magari l'Atalanta gli porta bene...

Juve, occhio a Koop: che può fare "80"...

Il "rivale" di oggi che potrebbe essere il super rinforzo della Juve di domani. Teun Koopmeiners insieme a Lookman è il miglior marcatore dell'Atalanta (8 gol) e in caso di rigore per la Dea sarà lui (con ogni probabilità) l'incaricato della trasformazione. Occhio alla pazza idea: Koopmeiners che sblocca il match su rigore nei minuti che vanno dal 61' a fine partita. Centrando questa opzione si può moltiplicare per ben 80 volte la posta giocata!