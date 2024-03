Atalanta, così Gasperini per la Juve: il tridente stuzzica

Tra campionato ed Europa. L' Atalanta , dopo l'1-1 nell'andata contro lo Sporting Lisbona , il prossimo giovedì giocherà la sfida di ritorno degli ottavi di Europa League . Prima, però, ci sarà una delicata ed importantissima sfida di campionato contro la Juventus , anche per rifarsi dopo il ko nell'ultimo turno di Serie A col Bologna . Per la sfida dell'Allianz Stadium Gian Piero Gasperini avrà a disposizione 23 calciatori.

Atalanta, le scelte anti Juve

Sono soltanto due gli indisponibili tra i bergamaschi: si tratta di Holm (squalificato) e Rossi (ancora non al top della forma). Per quanto riguarda gli undici che scenderanno in campo contro i bianconeri, dovrebbero essere previste delle novità rispetto al match contro lo Sporting di mercoledì. In porta favorito Carnesecchi su Musso, terzetto difensivo che vedrà invece Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, con quest'ultimo che resta al momento favorito rispetto a Hien e Toloi.Sulle corsie esterne di centrocampo certo di una maglia da titolare Zappacostra a destra, mentre sull'out mancino è ballottaggio serrato tra Hateboer e Ruggeri.