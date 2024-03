Llorente salva la Roma: De Rossi ferma la Fiorentina al 95'

Fiorentina e Roma pareggiano al Franchi nel posticipo serale della 28esima giornata di Serie A. La gara termina col punteggio di 2-2: per i viola in gol Ranieri e Mandragora, per i giallorossi Aouar e Llorente che la pareggia oltre il 95esimo minuto. In classifica la Roma resta quinta ma rosicchia un punto al Bologna, caduto ieri in casa contro l'Inter. La Fiorentina spreca una golosa occasione per avvicinarsi al quinto posto e resta ottava a 43 punti.