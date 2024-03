Lazio, crisi nera: perde anche in casa con l'Udinese e resta a 40 punti

La Lazio non riesce a rialzare la testa e subisce la terza sconfitta consecutiva in Serie A (la quarta complessiva se si considera il ko dell'Allianz Arena contro il Bayern Monaco). I biancocelesti di Sarri (oggi guidati da Martusciello in seguito alla squalifica dell'allenatore) hanno ospitato l'Udinese all'Olimpico uscendo sconfitti con il risultato di 1-2: decisive le reti di Lucca e Zarraga, intervallate dall'autogol di Kamara. La situazione in classifica dei biancocelesti ora si fa complicata in ottica di una qualificazione in Europa: la squadra di Sarri con il ko di questa sera resta al nono posto a 40 punti, a -7 dalla zona Conference League. Successo importante in ottica salvezza per la squadra di Cioffi che raggiunge quota 27 punti, a +3 dal Frosinone terzultimo.