Diretta Monza-Cagliari ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Alle ore 15, all'U-Power Stadium, Monza e Cagliari si sfidano nel 29° turno di Serie A. I brianzoli di Raffaele Palladino sono reduci dal successo per 3-2 al Ferraris contro il Genoa e nelle ultime sette sfide hanno perso solo una volta (4-1 interno contro la Roma), battendo poi Sassuolo (1-0), Milan (4-2), Salernitana (2-0) e Genoa (3-2) e pareggiando, entrambe 0-0, le gare contro Udinese (in trasferta) ed Hellas Verona (in casa). Momento positivo anche per i sardi di Claudio Ranieri che dopo un periodo piuttosto complesso, nel quale sono arrivate quattro sconfitte di fila (Frosinone, Torino, Roma e Lazio), hanno rialzato la testa: il doppio pareggio per 1-1 contro Udinese e Napoli ha anticipato le fondamentali vittorie conquistate negli scontri diretti contro Empoli (1-0 firmato Jankto, prima gioia esterna in campionato) e Salernitana (4-2 in casa). La classifica ora dice 26 punti, due in più del Frosinone terzultimo.