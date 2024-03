Ancora Maldini, ancora Monza! Capolavoro su punizione, Cagliari ko

Il Monza trova tre punti di fondamentale importanza contro il Cagliari. I brianzoli, nel match valevole per la 29ª giornata di Serie A, hanno ospitato la formazione di Claudio Ranieri imponendosi con il risultato finale di 1-0. A decidere il match è stato l'eurogol su calcio di punizione di Daniel Maldini, già decisivo nell'ultimo successo in trasferta contro il Genoa. La squadra di Palladino conferma dunque il suo ottimo momento di forma: quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con l'unico ko arrivato contro la Roma di Daniele De Rossi. Il Monza si porta così al 9º posto in classifica a 42 punti, mentre i sardi ora rischiano in ottica retrocessione: solo due punti di vantaggio sul Frosinone terzultimo, che questa sera ospiterà la Lazio.