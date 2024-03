Roma batte Sassuolo: basta il gol di Pellegrini, De Rossi a -3 dal Bologna

La Roma torna al successo in campionato, dopo il pareggio contro la Fiorentina, superando per 1-0, in casa, il Sassuolo. Decisivo un gol di Lorenzo Pellegrini. I giallorossi, al quinto risultato utile di fila in Serie A, ritrovano Tammy Abraham, almeno per la panchina, per la prima volta dopo il grave infortunio subito nello scorso campionato. Subito pericolosi i capitolini con una girata di Lukaku, che termina di poco a lato. La compagine emiliana prova a reagire affidandosi a Matheus Henrique e Laurienté ma pecca di imprecisione e non arriva alla conclusione. La partita è abbastanza vivace, poiché entrambe le squadre giocano su buoni ritmi, ma nessuna delle due riesce a creare pericoli concreti nell'area di rigore avversaria. Al 37' De Rossi perde per infortunio Spinazzola, vittima di un fastidio al flessore della coscia destra, ed è costretto a sostituirlo con Angelino. Al termine dei due minuti di recupero concessi da Manganiello si torna negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.