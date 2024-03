Diretta Torino-Monza ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Torino ospita il Monza nel 30° turno di Serie A. I granata stazionano a metà graduatoria con 41 punti e vengono dalla vittoria in casa dell’Udinese dopo i pareggi con Fiorentina e Napoli. Il Monza, invece, è decimo in classifica con un punto in più rispetto a Juric e ha ottenuto quattro successi nelle ultime cinque giornate. In 14 trasferte, la squadra di Palladino ha collezionato cinque vittorie e quattro pari, perdendo cinque volte.