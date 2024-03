Napoli-Atalanta, le pagelle: Juan Jesus sbaglia, Carnesecchi miracoloso

NAPOLI - Voti e giudizi del match del Maradona, finito 3-0 per la squadra di Gasperini che fa un balzo avanti in chiave lotta Champions e praticamente elimina la rivale dai giochi. Per Calzona avventura chiaramente al capolinea, uniche vittorie finora quelle contro il Sassuolo - con Bigica in panchina prestato dalla Primavera tra l'esonero di Dionisi e l'arrivo di Ballardini - e contro la Juventus di Allegri.