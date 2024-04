Diretta Inter-Empoli ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L’Inter ospita l’Empoli nel posticipo che chiude il 30° turno di Serie A. I nerazzurri sono primi in classifica con 76 punti, a + 11 dal Milan secondo, e presentano sia il miglior attacco del torneo con 71 gol fatti e sia la migliore difesa con 14 reti al passivo. In 29 giornate hanno ottenuto 24 vittorie e 4 pareggi, perdendo una sola volta. L’Empoli è nella zona calda della classifica e lotta per la salvezza: è terzultimo, con il Frosinone, a quota 25 punti e ha l’attacco meno prolifico del campionato con 22 gol all’attivo.