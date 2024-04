La Roma frena a Lecce: De Rossi scivola a -5 dal Bologna

LECCE - La Roma fallisce la possibilità di tenere il passo del Bologna quarto (Thiago Motta è ora a +5) e di rosicchiare tre punti nei confronti della Juventus, non andando oltre lo 0-0 al Via del Mare. Gli uomini di De Rossi, attualmente quinti in classifica a quota 52 punti con due lunghezze di margine sull'Atalanta sesta, che ha travolto sabato il Napoli e che deve recuperare una partita con la Fiorentina, soffrono tantissimo la verve del Lecce messo in campo da Gotti, ma - oltre al palo scheggiato da Angelino in chiusura di primo tempo - si divorano anche una clamorosa occasione con El Shaarawy a meno di venti minuti dal triplice fischio finale.