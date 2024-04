Diretta Milan-Lecce ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - La 31ª giornata di campionato si apre a San Siro con il Milan che ospita il Lecce con Stefano Pioli che non ha intenzine di fare turnover. I rossoneri, saldi al 2° posto a +6 sulla Juventus si preparano all'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma anche se l’allenatore milanista manderà in campo una squadra molto simile all’undici tipo, al netto di indisponibilità legate alla gestione di alcuni problemi (Thiaw soffre di una leggera fascite plantare): "La concentrazione è solo sulla partita contro il Lecce. Eventuali cambi saranno dovuti a situazioni che ho visto durante la settimana, a qualche giocatore che ha avuto qualche problemino, o alla squalifica di Loftus-Cheek, ma non perché stiamo pensando alla Roma".

Milan-Lecce, gara valida per la 31ª giornata di campionato e in programma alle ore 15 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano

Le probabili formazioni di Milan-Lecce

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Sportiello, Nava, Kjaer, Simic, Florenzi, Terracciano, Bennacer, Musah, Zeroli, Okafor, Jovic. Indisponibili: Kalulu, Mirante, Pobega, Thiaw. Squalificati: Loftus-Cheek. Diffidati: Musah, Thiaw, Tomori.

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli. Allenatore: Gotti.

A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Touba, Rafia, Gonzalez, Berisha, Oudin, Pierotti, Banda, Sansone. Indisponibili: Dermaku, Kaba. Squalificati: nessuno. Diffidati: Almqvist, Piccoli, Rafia

Arbitro: Massimi (Termoli)

Assistenti: Baccini e Yoshikawa

IV uomo: Colombo.

Var: Marini.

Avar: Valeri.

