Diretta Roma-Lazio ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Tutto pronto per il terzo derby della capitale della stagione: alle 18 all'Olimpico va in scena Roma-Lazio. Dopo il pari dell'andata e l'1-0 biancoceleste in Coppa Italia, il 31° turno di Serie A presenta nuovamente la sfida tra giallorossi e biancocelesti, ma sono tante le novità. Sono cambiati gli allenatori con De Rossi e Tudor che hanno preso i posti di Mourinho e Sarri e per i due giovani tecnici arriva una prima stracittadina che mette in palio tre punti pesanti per la corsa all'Europa. In casa Roma spazio a Dybala, dopo la manciata di minuti giocata con il Lecce, affiancato da Lukaku ed El Shaarawy. L’obiettivo è sbloccare un reparto che fino a tre gare fa aveva fatto benissimo, salvo frenare negli ultimi 270 minuti stagionali, segnando appena due reti in tre match. In mezzo al campo tornerà anche Pellegrini, mentre Ndicka non ci sarà per squalifica. Tudor mischia le carte, nasconde le mosse e tiene tutti sul filo. Alla fine potrebbe premiare la squadra vincente di sabato scorso, molti di quei titolari sono stati preservati martedì allo Stadium: Kamada agirà sulla trequarti al posto di Zaccagni, Luis Alberto è favorito su Pedro per affiancare il giapponese. A centrocampo confermato Guendouzi destinato a far coppia con Cataldi, anche se il ballottaggio con Vecino rimarrà vivo fino all'ultimo. Così come apertissimo è il duello tra Castellanos e Immobile.