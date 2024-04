Diretta Empoli-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Il Torino di Ivan Juric chiude il programma del sabato della 31ª giornata di campionato facendo visita all'Empoli in grande difficoltà. La squadra di Nicola è reduce da 4 sconfitte consecutive ed occupa il terzultimo posto a quota 25 punti (pari con il Frosinone) mentre i granata arrivano al match odierno con il vento in oppa dalle ultime due vittorie consecutive con il sogno Europa sempre in testa. Il tutto con il tecnico granata che ha parlato in tono dimesso, ad intedere che la sua avventura la Torino è arrivata al capolinea, ma non rassegnato perché lui vuole conquistare l’Europa: "Mi prendete di sorpresa, non so cosa mi porterò dietro dopo questa esperienza in granata, è ancora tutto contrastante. E non ci penso. Quello che mi spinge ad andare avanti è la possibilità di far felice la gente, quando non ci riesci è meglio tirarsi indietro. Poi penso che si stiano facendo grandi cose, e alla fine tireremo le somme. Ora dobbiamo giocare contro l’Empoli e voglio vincere. Ai ragazzi chiedo l’ultima pazzia, manca questa per raggiungere un risultato di prestigio".