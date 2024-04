Mancini è l’uomo derby: la Lazio cade, la Roma si avvicina alla Juve

ROMA - Va a Daniele De Rossi, all'esordio in una stracittadina da allenatore dopo le tante vissute da calciatore con addosso la maglia giallorossa, il terzo derby stagionale. Alla Roma, che si porta provvisoriamente a -4 dalla Juventus , impegnata domani sera contro la Fiorentina, basta il gol - di testa - di Gianluca Mancini a tre minuti dall'intervallo, quindi, nella ripresa, soltanto il palo nega a Stephan El Shaarawy la rete del raddoppio. Match complicato per la Lazio di Igor Tudor, reduce dal ko in Coppa Italia contro i bianconeri di Allegri e che, pur alzando il ritmo nella ripresa, non produce nulla più del tap-in - annullato per fuorigioco - di Kamada sul tiro-cross di Guendouzi. A quasi un anno dal bruttissimo infortunio, si rivede in campo Tammy Abraham che, a 10' dal triplice fischio finale, sostituisce Paulo Dybala, autore di una buona prestazione di sacrificio.

Roma-Lazio, la cronaca

La squadra giallorossa si rende protagonista di una partenza abbastanza aggressiva, andando subito alla conclusione dalla distanza con Paredes. La replica degli ospiti non si fa attendere: al 7' Isaksen imbuca per Immobile che prova a chiudere sul primo palo, ma non inquadra la porta. Tre minuti più tardi Llorente ha un'occasione sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Casale che rischiando l'autogol riesce a sventare la minaccia. Intorno alla mezz'ora la Roma alza il ritmo e costruisce delle importanti occasioni prima con Pellegrini e poi con Cristante, che vengono neutralizzate in qualche modo da Mandas. Al 27' la Lazio va molto vicina al vantaggio con un tiro di Vecino, su cui è decisivo l'intervento di Angelino. Nel finale di primo tempo gli uomini di Daniele De Rossi riescono a sbloccare il punteggio con un gol di Gianluca Mancini che, sugli sviluppi di corner, si libera di Romagnoli e insacca in rete con un colpo di testa. Si va a riposo sul parziale di 1-0. Nell'intervallo Tudor effettua subito tre sostituzioni (dentro Patric, Pedro e Castellanos, fuori Romagnoli, Isaksen e Immobile), ma sono sempre i giallorossi a spingere sull'acceleratore colpendo un clamoroso palo al 55' con El Shaarawy. Al 63' Kamada sfrutta una conclusione di Guendouzi e deposita la sfera in fondo al sacco, ma Guida ferma tutto per il fuorigioco del giapponese. Gli animi iniziano a scaldarsi e il direttore di gara è costretto ad estrarre diversi cartellini gialli per placare le due squadre. Negli ultimi minuti i biancocelesti si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio, ma i giallorossi difendono l'1-0 e tornano a vincere il derby dopo oltre due anni. In virtù di questo successo la Roma consolida il quinto posto e le sue ambizioni Champions salendo a 55 punti, mentre la Lazio resta settima a quota 46.