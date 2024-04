Diretta Frosinone-Bologna ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FROSINONE - Frosinone senza alternative: nel lunch match che apre il programma della 31ª giornata di campionato contro un Bologna in grande forma non può commettere passi falsi. I ciociari, reduci dal pareggio contro il Genoa, devono necessariamente invertire la rotta (2 punti nelle ultime 9 partite) per uscire dalla zona retrocessione. La magia è davvero nell'aria, invece, a Bologna. Il Bologna sa solo vincere: fu l’introduzione ridanciana rimasta nella memoria comune di una domanda a Bisoli, allenatore nel 2011 con Guaraldi presidente, dopo la seconda o terza goleada estiva contro i dilettanti della montagna. Altri tempi: ora i rossoblù puntano a un altro tris di successi veri dopo la sosta. Il primo con la Salernitana è già stato centrato. Oggi a pranzo sfida a Frosinone, poi arriverà il Monza al Dall’Ara. A quel punto si tirerà una riga in classifica per fare i conti alla vigilia della trasferta all’Olimpico con la Roma. Thiago Motta rifiuta ogni discorso che vada oltre il novantesimo di oggi, ma è chiaro che un pieno al Benito Stirpe darebbe ulteriore corpo a sogni di Champions

Frosinone-Bologna: quote e consigli sulle puntate

Segui la diretta di Frosinone-Bologna su Tuttosport.com

Dove vedere Frosinone-Bologna streaming e diretta tv

Frosinone-Bologna, gara valida per la 31ª giornata di campionato e in programma alle ore 12:30 allo stadio Stirpe di Frosinone sarà visibile in diretta in streaming su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 oltre alla piattaforma Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Frosinone-Bologna

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Seck. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Cerofolini, Frattali, Bonifazi, Marchizza, Lusuardi, Zortea, Reinier, Ibrahimovic, Garritano, Kvernadze, Baez, Cuni, Ghedjemis. Indisponibili: Caso, Gelli, Harroui, Kalaj, Monterisi, Oyono. Squalificati: nessuno. Diffidati: Barrenechea, Oyono, Soulé.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calfiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Fabbian, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, De Silvestri, llic, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Moro, Urbanski, Castro, Karlsson, Ndoye, Odgaard. Indisponibili: Beukema, Soumaoro. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calfiori, Salemaekers, Thiago Motta.

Arbitro: Orsato (Schio).

Assistenti: Carbone e Giallatini.

IV uomo: Collu.

Var: Valeri.

Avar: Meraviglia.

