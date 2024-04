Atalanta ko, frenata Champions: Cagliari show. Il Genoa vince, brilla Gudmundsson

Colpo salvezza del Cagliari che ha battuto l' Atalanta 2-1 in un match della 31ª giornata di Serie A giocato all' Unipol Domus . Orobici avanti grazie a un gol di Scamacca al 13', il pareggio della squadra di Ranieri arriva con un gol di Augello al 41'. I sardi la vincono nel finale grazie a un colpo di testa di Nicolas Viola . Con questo successo il Cagliari si porta a 30 punti in classifica, facendo un passo fondamentale nella corsa alla salvezza. L'Atalanta, invece, resta ferma a quota 50, a -5 dalla Roma , quinta in classifica, ma con una gara da recuperare.

Nell'altra sfida delle 18 il Genoa di Gilardino ha battuto 2-1 il Verona di Baroni al Bentegodi. Scaligeri avanti grazie a un gol di Bonazzoli all'8', il pareggio degli ospiti arriva con Ekuban nel finale del primo tempo. Il gol decisivo porta la firma di Gudmundsson. Grazie a questo successo i rossoblù salgono a quota 38 punti in classifica, i gialloblù, invece, restano fermo a quota 27 punti nella parte bassa della graduatoria.

Cagliari-Atalanta 2-1

Altra vittoria in rimonta per il Cagliari di Claudio Ranieri, che batte per 2-1 l'Atalanta e guadagna tre punti importantissimi in chiave salvezza. Al momentaneo vantaggio degli orobici, siglato da Scamacca, rispondono prima Augello e poi, nel finale, Viola, che regala il successo ai sardi. La prima occasione della gara ce l'ha l'Atalanta, dopo sei minuti, con Ederson, che si muove bene tra le linee e calcia dal limite: pallone di poco alto. Solo un messaggio al Cagliari da parte dei nerazzurri, che al 13' trovano la rete del vantaggio: indisturbato sulla sinistra Lookman che mette il cross basso per Scamacca, bravo a sfuggire a Dossena e mettere in porta l'1-0. Il Cagliari accusa il colpo ma non si chiude dietro e anzi alza il suo baricentro, creando densità nella metà campo bergamasca. Ed è proprio al 42' che la squadra di Ranieri concretizza il pareggio, grazie alla bella giocata in area di Shomurodov, che sterza e serve Augello, completamente perso dalla difesa dell'Atalanta e libero di battere Carnesecchi.

Nella ripresa sembra permanere l'equilibrio visto nel finale di primo tempo, con i bergamaschi sorprendentemente in difficoltà davanti alla difesa ordinata della formazione di Ranieri. Si aggiunge anche del nervosismo nel finale di una gara che sembra non sbloccarsi, con il Cagliari che ci prova grazie al neo entrato Luvumbo, bravo ad accentrarsi dalla destra e a calciare, trovando però un Carnesecchi reattivo. A due minuti dal novantesimo è il Cagliari a risolvere la gara, ancora con Luvumbo protagonista in zona assist per la spizzata vincente di Viola, che nemmeno dieci minuti dopo il suo ingresso in campo riesce a portare avanti i suoi e a decidere il match dell'Unipol Domus. Festa per i sardi; frenata, in chiave qualificazione alla prossima Champions per l’Atalanta.