Diretta Lazio-Salernitana ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Ad aprire la 32ª giornata del campionato di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Salernitana. I biancocelesti sono reduci dal ko nel derby contro la Roma (1-0) e sono alla ricerca di punti per cercare di centrare un piazzamento europeo. Igor Tudor, dopo l'esordio da sogno e il successo al 93' contro la Juve firmato Marusic, ha perso 2-0 l'andata della semifinale di Coppa Italia sempre contro i bianconeri (ritorno in programma all'Olimpico martedì 23 aprile alle ore 21) e la stracittadina contro i giallorossi di Daniele De Rossi. Di fronte stasera ci sarà una Salernitana con un piede in Serie B. Stagione disastrosa per i granata, ultimi in classifica con appena 15 punti e reduci dal 2-2 in rimonta contro il Sassuolo. Partiti con il portoghese Paulo Sousa in panchina, i campani hanno poi chiamato Filippo Inzaghi, Fabio Liverani e infine Stefano Colantuono non riuscendo però mai a trovare la quadra.