"I difensori italiani più forti di sempre": c'è tanta storia Juve in classifica

5. Alessandro Nesta Alessandro Nesta è stato uno dei migliori giocatori del mondo: elegante e sempre sul tempo. Con la Lazio e il Milan ha vinto lo scudetto e la Coppa delle Coppe, per poi conquistare in rossonero anche due Champions League. E' stato votato difensore dell'anno in Serie A per quattro anni consecutivi, tra il 2000 e il 2003, e ha collezionato la medaglia di vincitore della Coppa del Mondo 2006.

4. Franco Baresi La storia del Milan. Con i rossoneri, suo unico club, ha collezionato 719 presenze tra tutte le competizioni. In 20 stagioni ha vinto 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe europee e 4 Supercoppe italiane. Con l'Italia ha preso parte alla spedizione dei campioni del Mondo del 1982.

3. Gaetano Scirea Quando si parla della Juventus, spesso uno dei primi nomi che si è quello di Scirea. Con i bianconeri ha conquistato tutto: campionato, Coppa Italia, Coppa dei Campioni, Coppa Uefa, Coppa delle Coppe e Coppa Interncontinentale. E con l'Italia ha alzato al cielo il Mondiale del 1982. Ancora oggi è nella memoria di tutti gli amanti del calcio dopo la tragica scomparsa per un incidente stradale. In campo ha fatto la differenza e ha insegnato il rispetto e la compostezza.

2. Fabio Cannavaro I suoi video del Mondiale del 2006 ancora circolano per spiegare come si deve comportare un difensore. Un torneo dominato, con il difensore premiato a fine anno con il Pallone d'Oro. Ha lasciato il segno ovunque ha giocato, dal Parma alla Juventus fino al Real Madrid e fa anche parte della Hall of Fame del calcio italiano.

1. Paolo Maldini In ogni parte del pianeta quando chiedono "Chi è stato il difensore più forte in Italia?", la risposta è sempre quasi scontata e porta il nome di Paolo Maldini. Terzino per alcuni anni della sua carriera e poi centrale, in ogni caso ha fatto la differenza. Con il Milan ha conquistato 7 scudetti, 5 Champions, è salito sul tetto del Mondo e ha vinto anche altri trofei Il Palmares è lunghissimo. Si è distinto per etica e morale. Un punto di riferimento per le nuove generazioni.

