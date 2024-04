Toro-Juve derby no goal: Szczesny chiude la porta e Vlahovic si ferma al palo

La ripresa si apre con un gol annullato a Zapata per un precedente fallo di Bellanova che spinge Kostic, quindi al quarto d’ora è il portiere bianconero a salvare i suoi con una parata a terra non facile su colpo di testa di Sanabria che salta in testa a Gatti (il cross è ancora di Bellanova). Il primo a provarci nella Juve, pure nel secondo tempo, è Vlahovic, ma il suo tiro mancino dai 20 metri è centrale (17’). Come pure la battuta di Vojvoda dall’interno dell’area di rigore su traversone di Tameze (28’). Nel frattempo Allegri cambia gli esterni - Kostic e Chiesa - inserendo Iling Junior e Yildiz. Proprio quest’ultimo, alla mezzora, impegna Milinkovic in una parata a terra. Dopodiché arrivano i primi cambi anche per Juric, che inserisce Okereke e Lazaro per Sanabria e Vojvoda. La Juve risponde con Kean e Alex Sandro per Vlahovic e Gatti. C’è ancora tempo per registrare l’espulsione di Juric per proteste (42’), prima di assistere al corposo recupero di 7 minuti all’interno dei quali la grande opportunità capita a Lazaro: cross di Linetty e deviazione aerea alta dell’austriaco da ottima posizione. Un gol sprecato, come quello di Vlahovic al momento di colpire il palo: si chiude sullo 0-0, a conti fatti risultato giusto.