Diretta Sassuolo-Milan ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo la sconfitta interna in Europa League contro la Roma, il Milan si rituffa nel campionato e alle ore 15 è ospite del Sassuolo al Mapei Stadium nel match valido per la 32esima giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci da ben cinque vittorie consecutive, l'ultima ottenuta a San Siro contro il Lecce. In classifica, la squadra di Pioli è al secondo posto e oggi potrebbe allungare ulteriormente sulla Juventus terza, fermata ieri dal Torino nel derby terminato 0-0. Il Sassuolo è in piena lotta retrocessione: gli uomini di Ballardini vengono da due pareggi e in classifica sono penultimi a quota 25 punti. Il successo per i neroverdi manca dalla vittoria di misura sul Frosinone ottenuta più di un mese fa.