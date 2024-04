Diretta Atalanta-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - A chiudere la 32ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Verona. La Dea, reduce dalla meravigliosa notte di Anfield, dove ha battuto 3-0 il Liverpool di Jurgen Klopp nell'andata dei quarti di finale di Europa League, deve riscattare il ko nell'ultimo turno di campionato contro il Cagliari all'Unipol Domus. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini torneranno poi in campo giovedì per sfidare i Reds nel ritorno tra le mura amiche. Intanto, però, c'è da pensare alla gara di stasera, dove di fronte ci sarà un Verona alla ricerca di punti importanti in ottica salvezza. Gli scaligeri di Marco Baroni, attualmente terzultimi a quota 27 insieme al Frosinone, vincendo supererebbero in classifica Empoli e Udinese ( i friulani dovranno recuperare gli ultimi 20 minuti della sfida contro la Roma sospesa per il malore di Ndicka) balzando fuori dalla zona retrocessione.