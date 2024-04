Gatti-Zapata, l'Audio Var del "colpetto" e Maresca: "È il ventesimo'...”

Arrivano le immagini chiare di Zapata che colpisce Gatti a Open Var, con annessa valutazione arbitrale del colpo allo stomaco del granata al centrale bianconero, al 18' di un derby che non passerà certo alla storia . Quello che sarebbe stato chiarificatore subito dell'episodio, cioè le immagini frontali del contatto, vengono viste solo a distanza di giorni e ci si chiede perché non vengano messe subito in onda.

Il centravanti granata colpisce il difensore dopo aver ricevuto una spinta e Gatti cade tenendosi lo stomaco. L'episodio viene valutato così, dagli audio fatti ascoltare dall'emittente: "Attenzione, attenzione! Occhio a Gatti, una mezza manata. Occhio eh, è a terra, è a terra, è a terra". E ancora: "Lui gli è andato addosso e l’altro gli dà un colpo". Colpo che poi diventa colpetto rivisto frontalmente..."Gatti gli va addosso, lui gli dà un colpetto con la mano".

A questo punto viene fatto ascoltare anche il successivo colloquio tra il direttore di gara Maresca e i due calciatori. L'arbitro parla: "Ragazzi allora, oh parlo io! Per piacere, ok? Gatti mi guardi, lo so quello che è successo, lui l’ha riconosciuto. La finiamo qui: è il ventesimo, basta!".