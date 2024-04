Una Juve che tira a campare: quando la mediocrità uccide l’entusiasmo

E non è desiderio di guardiolismo, dezerbismo o qualche altro ismo modaiolo che sta scorando il tifoso medio della Juventus, ma la voglia insoddisfatta di quel cazzutismo che non dovrebbe mai mancare e dovrebbe spingere la squadra a correre di più, azzardare, provare a segnare e non soltanto cercare di non prenderne. E così l’entusiasmo si scioglie un pezzo alla volta come i ghiacciai, ritirandosi a monte. L’amore per la squadra, in un tifoso vero, non muore mai, il desiderio di guardarla può affievolirsi. E un discorso analogo, ambientato in uno scenario diverso, vale anche per il Toro la cui storia, lo ha ricordato ieri Ivan Juric, è meritevole di qualcosa di più dell’assai pragmatica gioia per la permanenza in Serie A.