Gravina: "Il calcio italiano non ha problemi, i debiti non sono colpa Figc"

Non si possono attribuire ai vertici del calcio italiano i problemi economici di alcuni club indebitati. È uno dei concetti più significativi della relazione del presidente della Figc, Gabriele Gravina, davanti alla commissione Cultura e Sport del Senato: «Vorrei eliminare il luogo comune che individua in capo al mondo del calcio una sorta di responsabilità nell’accumulo di queste continue perdite . Se nel bilancio integrato la Federazione ha ruolo di impulso, nel mondo dell’imprenditoria è noto a tutti che le scelte aziendali rientrano nell’autonomia del singolo imprenditore e non della Federazione», ha detto Gravina ieri pomeriggio per dribblare le insidie di un appuntamento che avrebbe potuto nascondere qualche ostacolo per il doppio ruolo di Claudio Lotito , componente della commissione da senatore di Forza Italia e al tempo stesso avversario nella politica calcistica di Gravina . Ma non ci sono state tensioni anche perché il proprietario della Lazio si è presentato solo verso la conclusione dell’audizione.

Le critiche a Gravina

Gravina ha dovuto fronteggiare qualche osservazione critica del relatore: Paolo Marcheschi, senatore di Fratelli d’Italia, sconfitto da Gravina alle elezioni per la presidenza della Lega Pro nel 2015. Uno dei temi caldi è stato il proposito della Serie A di seguire il modello Premier League per staccarsi dalla Figc, portato avanti proprio da Lotito nel dibattito interno alla Lega di Via Rosellini: «Il calcio non ha problemi, voglio essere fuori dal coro, i problemi dialettici sono fisiologici. Qualcosa sta diventando patologico perché non si vuole capire che facciamo parte tutti di un’unica filiera. Sento parlare di autonomia, che è legittima.

"Credo che la Serie A sia la motrice del calcio italiano, il problema è cosa si intende per autonomia e l’impatto che ha sulle altre componenti del sistema. La Lega Serie A è libera di autodeterminarsi in ambito commerciale e in ambito di format. Cosa le manca? Vuole il modello Premier? Magari, lì ci sono venti azionisti, ma le quote sono 21 e la ventunesima è della Federazione inglese che ha diritto di veto quasi su tutto».