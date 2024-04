Lazio, Luis Alberto sbanca Genova e bacia lo stemma. Tudor, un ko per la Juve

La Lazio espugna Marassi e batte il Genoa in trasferta grazie alla rete di Luis Alberto nella ripresa. Guai di formazione per Tudor che, in vista dell'impegno di Coppa Italia contro la Juventus, perde Lazzari per infortunio. In classifica i biancocelesti salgono al sesto posto a quota 52 punti, scavalcando momentaneamente l'Atalanta. Il Genoa invece resta ancorato al dodicesimo posto a quota 39 punti.