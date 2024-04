Cagliari-Juventus 2-2: Allegri strappa un punto a Ranieri

Toh, se si attacca si segna: questo gioco del calcio sorprende continuamente, e sorprende anche Allegri e le sue quattro punte e mezza con cui ha finito la partita di Cagliari, che era iniziata male e che stava finendo peggio. Sembrava di essere in un meme nel primo tempo, quello famosissimo di Drake con il giubbotto rosso: sguardo sdegnato davanti alla gomitata in faccia di Mina a Alcaraz in area Cagliari, sorriso e dito a indicare il fuorigioco che ormai possiamo definire di frame, un grande classico delle valutazioni sulla Juventus. Nel mezzo, i due rigori assegnati ai sardi e trasformati prima da Gaetano e poi da Mina, beffa totale davanti a una Juve quasi impotente, frustrata poi anche nel momento in cui riusciva a trovare il gol con Vlahovic su assist di Chiesa, annullato per offside impercettibile di fronte e punta di ginocchio...