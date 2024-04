Giuntoli: "Juve, priorità ai conti. Allegri? Felici, valutiamo futuro insieme"

Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match di Serie A contro il Cagliari. Il direttore sportivo della Juventus ha dichiarato: "Noi non dobbiamo guardarci dietro, ma cerchiamo sempre di fare il massimo e di arrivare il prima possibile all'obbiettivo prefissato dal Club insieme all'allenatore all'inizio della stagione, quindi siamo molto concentrati e non pensiamo a questo, siamo molto contenti del 5° posto Champions, non per noi in particolare ma soprattutto perché il calcio italiano si è distinto in Europa e siamo molto contenti di questo e orgogliosi di farne parte". Poi sulle parole di Elkann ha aggiunto: "Tutti conosciamo da dove veniamo, dobbiamo rimettere a posto i conti, sappiamo che è un percorso, però non ci perdiamo d'animo, siamo la Juventus, abbiamo fiducia e faremo del nostro meglio per riuscirci il prima possibile".