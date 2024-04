Elkann, l'orgoglio e lo spirito Juve: la lettera e quel messaggio tra le righe

Elkann: "2023/24 anno zero Juve"

"Sulla scia di questi sviluppi, la Juventus ha avviato il risanamento, nominato un nuovo direttore sportivo e lanciato un aumento di capitale da 200 milioni di euro che è stato completato con successo. La stagione 2023/24 è quindi l’'anno zero' per la Juventus, nella quale la società sta mettendo le basi per il suo ritorno, dentro e fuori dal campo. Cristiano Giuntoli, arrivato nel 2023 e appena nominato Miglior Direttore Sportivo dell’anno ai Globe Soccer Awards per il suo lavoro con il Napoli nella passata stagione, contribuirà a plasmare la Juventus del futuro. La squadra mira a tornare in Champions League e ha già confermato la sua presenza nella Coppa del mondo per club FIFA ampliata nell’estate del 2025. La Juventus punta a costruire una struttura dai costi sostenibili in linea con le nuove normative UEFA, che impongono ai club di ridurre sempre più gli stipendi e gli ammortamenti dei giocatori in percentuale sui ricavi operativi".