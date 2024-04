Diretta Verona-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - L'anticipo serale del sabato del 33° turno di Serie A mette in scena il big match salvezza tra Verona e Udinese. Appaiate a quota 28, a +1 dal terzultimo posto, le formazioni di Baroni e Cioffi si sfidano al Bentegodi in una battaglia che mette in palio punti pesantissimi nella bagarre della lotta retrocessione. In casa gialloblù la buona notizia è il recupero di Ondrej Duda ci sarà. Il centrocampista sloveno farà coppia con Serdar, rientrato dalla squalifica, con il Verona che ritrova quella linea mediana sulla quale fare affidamento nella strada che porta alla salvezza. Una partita chiave per la stagione dell’Hellas, uno scontro diretto assolutamente da non fallire per continuare a lottare in ottica salvezza. Stesso discorso in casa Udinese che, in attesa di recuperare gli ultimi 20' minuti della sfida con la Roma, si presenta a Verona con un gran numero di tifosi nella trasferta più vicina del campionato. Cioffi sa che questo è uno di quei appuntamenti che non si può fallire, ma dall'infermeria non arrivano buyone nuove. Ai vari indisponibili si aggiunge anche Giannetti, ai box per una lesione al retto femorale. Recuperano invece Brenner e Davis in avanti. Per il tecnico Cioffi sarà sfida da ex vista l'esperienza veronese della passata stagione: "Da entrambe le parti c’è stato poco tempo a disposizione per provare emozioni al di fuori di quelle che si sentono per una partita importante. Ci sono state tante cose buone e tante sbagliate".