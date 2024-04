Diretta Sassuolo-Lecce ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Scontro salvezza al Mapei Stadium tra Sassuolo e Lecce nel 33° turno del campionato di Serie A. I neroverdi sono penultimi in classifica con 26 punti e hanno rimediato tre pareggi nelle ultime tre partite mentre i salentini vengono dalla vittoria casalinga con l'Empoli e sono in 13esima posizione a quota 32. "Dobbiamo affrontare il Lecce con le nostre caratteristiche, essendo più bravi quando attacchiamo, non ti devi scoprire, e devi essere aggressivo quando gli avversari hanno la palla, hai il dovere di condizionare di più gli avversari, ed è importante non farsi trovare scoperti perché il Lecce si copre benissimo, è una squadra molto fisica, ha grande umiltà, grande attenzione, e quando ripartono ti mettono in grossa difficoltà" ha detto Davide Ballardini alla vigilia dell'incontro.