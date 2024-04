Diretta Salernitana-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Fiorentina fa visita alla Salernitana nel 33° turno di Serie A. I viola hanno rimediato appena tre punti nelle ultime cinque giornate (due sconfitte e tre pareggi) e sono decimi in classifica con 44 punti mentre i campani sono ultimi in graduatoria con appena 15 punti all'attivo (2 successi, 9 pari e 21 ko in 32 turni) e con la peggiore difesa del torneo (68 gol subiti).