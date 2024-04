La Fiorentina torna al successo, Kouamé e Ikoné affondano la Salernitana

Italiano ritrova i tre punti dopo 5 giornate e resta in corsa per un posto in Europa. All'Arechi passa 2-0 la viola e il baratro della B per i granata è ad un passo

21 . 04 . 2024 20:06 2 min SalernitanaFiorentina