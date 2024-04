Cerri affonda il Napoli: colpaccio Empoli, vittoria in memoria di Allegri

L'Empoli ci crede. La salvezza, come si sa, costa cara. Ogni match ha il peso di una finale e l'obiettivo non può che essere quello di fare punteggio pieno. Ed è proprio ciò che hanno fatto questo pomeriggio gli uomini di Nicola , battendo il Napoli al Castellani nella gara valida per la 33ª giornata di Serie A .

I toscani, scesi in campo con il lutto al braccio per la scomparsa dello storico dirigente Pietro Allegri, salgono così a quota 31 punti davanti a Udinese e Verona - che alle 20.45 si affronteranno al Bentegodi nello scontro diretto per la salvezza - e a 4 lunghezze dal Frosinone di Di Francesco.

La formazione di Calzona, che nella giornata precedente aveva rimediato un altro pareggio proprio contro i ciociari, resta all'8º posto con 49 punti alle spalle dell'Atalanta - che deve però recuperare una partita - e davanti al Toro di Juric - che domani ospiterà il Frosinone - .

Il racconto della partita

Partono bene i padroni di casa che si portano subito in vantaggio con Cerri. L'attaccante arrivato in prestito dal Como riceve al 4' minuto l'assist di Gyasi e staccando di testa batte Meret. Il Napoli prova ad alzare i ritmi, ma la formazione di Nicola copre bene gli spazi, e alla mezz'ora di gioco va vicino al raddoppio con Cambiaghi che scheggia il palo dopo una buona ripartenza agevolata dall'inefficace copertura difensiva degli ospiti.

Nella ripresa, gli azzurri iniziano subito il presidio della metà campo avversaria alla ricerca del pareggio. Al 67', Kvaratskhelia si rende pericoloso saltando due uomini, e calciando in porta costringe Caprile a intervenire per deviare in angolo. Nel finale, Calzona cambia in attacco mandando in campo Raspadori e Simeone. Ma l'Empoli difende il risultato e al triplice fischio può finalmente esultare.