Como inarrestabile: 5 gol alla Feralpisalò e Parma a -3. Bari-Pisa, è 1-1

Vola il Como con Cutrone, Puscas salva il Bari

Il Como si impone per 5-2 in casa della Feralpisalò. Una gara iniziata in salita per i biancoblù, col vantaggio dei padroni di casa firmato da Felici al 16'. La risposta della squadra di Roberts e Fabregas è furente, e infatti segna tre gol tra il 21' e il 39': doppietta per Cutrone (prima in tap-in, poi in acrobazia dopo la respinta della traversa), in mezzo la marcatura di Barba con una poderosa incornata. A fine primo tempo Zennaro riporta in partita la Feralpisalò, ma a chiudere il discorso ci pensa Strefezza a metà ripresa con uno stupendo destro a giro che si infila sotto la traversa. A fissare il risultato è Braunoder, che poco prima del 90' cala la cinquinta con un sinistro dal limite. Como che dunque vola a 67, consolida il secondo posto e si porta a -3 dal Parma primo.

Pari a reti bianche in Ascoli-Modena e Brescia-Ternana: l'Ascoli si porta a 34 punti ma resta in zona retrocessione, mentre la Ternana sale a 37 punti. Termina in parità ma con gol la sfida tra Bari e Pisa: nerazzurri avanti dopo appena 3' con Calabresi, all'ora di gioco Puscas pareggia i conti dal dischetto (rigore causato proprio da un tocco di mano di Calabresi). I biancorossi si portano così a 36, +2 sulla zona retrocessione diretta, mentre il Pisa sale a 44 punti.

RISULTATI