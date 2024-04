Parma, pari a Palermo. Cosenza, poker e colpo salvezza in casa della Reggiana

Termina con un pareggio il match valido per la 34ª giornata di Serie B tra Palermo e Parma. I rosanero raccolgono un punto che avvicina il Catanzaro, impegnato domani contro la Cremonese, ma che serve comunque a consolidare il piazzamento in zona playoff .

Continua invece il digiuno di vittorie che dura ormai da 40 giorni e che neppure la nuova gestione Mariani è riuscita a rompere. Gli emiliani, che al Barbera avrebbero voluto accorciare i tempi per la promozione, si mantengono comunque al comando della classifica con 70 punti, con un distacco di 6 lunghezze sul Como, atteso domani sul campo della FeralpiSalò.

Partono bene i padroni di casa che prendono subito le redini del gioco. Alla mezz'ora, Mignani è però costretto al primo cambio a causa dell'infortunio di Di Mariano, uscito in barella dopo un duro contrasto con Estevez. Le squadre tornano negli spogliatoi a reti inviolate, ma anche nella ripresa la partita resta bloccata almeno fino alla prima occasione da gol, che vede il Palermo andare vicino al vantaggio con Buttaro al 77'. Al triplice fischio però, il risultato resta inviolato.

Colpo salvezza del Cosenza

Colpo del Cosenza, che batte in traferta la Reggiana in un match che metteva in palio punti chiave per tenersi lontano dalla zona playout. Gli uomini di Viali passano subito in vantaggio con D'Orazio, che al 6' minuto riceve di testa l'assist di Tutino e firma l'1-0.

Sul finire del primo tempo, l'ex Palermo colpisce il palo, ma un minuto dopo trova il raddoppio. Nella ripresa, i padroni di casa non accorciano, e nel finale i calabresi calano il poker grazie alla doppietta di Forte (82', 90'): 4-0 il risultato finale. Il Cosenza si porta dunque a 39 punti e a 4 lunghezze dal Bari, che domani ospiterà il Pisa.