Perisic e Milan-Inter, il post fa discutere: c'è un dettaglio non sfugge...

Si avvicina inesorabilmente il derby di questa sera tra Milan e Inter, che in caso di vittoria da parte dei nerazzurri consegnerebbe aritmeticamente lo Scudetto alla squadra di Simone Inzaghi. Le ore di attese verso la gara di San Siro sono state letteralmente infuocate da uno che questa partita l'ha giocata diverse volte: Ivan Perisic. Il croato, ex Inter, ha postato una foto sui social con un dettaglio che non è passato inosservato.

Milan-Inter, Perisic infuoca il derby L'esterno classe 1989, oggi all'Hajduk Spalato ,in prestito dal Tottenham, ha lasciato definitivamente il club nerazzurro nel 2022, ma sui social ha mostrato sempre affetto e vicinanza per la sua ex squadra. E così, a poche ore dal fischio d'inizio del derby, ha postato una foto che lo ritrae festante dopo aver segnato un gol proprio al Milan. Lo scatto risale alla sfida del 20 novembre 2016: il risultato era in favore dei rossoneri, che stavano vincendo per 2-1. Ma al 92', su sviluppi di calcio d'angolo, Perisic insacca e regala un insperato pareggio all'Inter: esultanza sfrenata, con tanto di maglia tolta.

L'esterno dunque ha postato la foto proprio di quella celebrazione in una story di Instagram, con scritto: "Let's go. In bocca al lupo ragazzi". Ma un particolare dell'istantanea ha scatenato i tifosi, sia rossoneri che nerazzurri, sui social. Sul lato sinistro, seppur sfocato, un festante Stefano Pioli entrare in campo per festeggiare il gol del 2-2. L'attuale tecnico del Milan, infatti, visse quel derby sulla panchina dell'Inter. Casualità o minuziosa cura dei dettagli da parte di Perisic nel pubblicare la foto?

