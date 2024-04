Diretta Milan-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - A chiudere la 33ª giornata del campionato di Serie A sarà il derby della Madonnina in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il Milan cerca il riscatto dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Europa League arrivata in settimana contro la Roma. I rossoneri di Stefano Pioli devono interrompere una striscia di cinque ko consecutivi nel derby e vogliono impedire ai cugini di vincere aritmeticamente lo scudetto. L'Inter, infatti, ha il primo matchball per laurearsi campione d'Italia e apporre sulle proprie maglie la seconda stella. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno attualmente 14 punti di vantaggio sui rivali in classifica e vincendo stasera volerebbero a +17 con cinque partite ancora da giocare. Vigilia diametralmente opposta tra Appiano Gentile e Milanello, con il centro sportivo nerazzurro letteralmente "preso d'assalto" dai tifosi che in circa 4mila hanno incitato la squadra, uscita per incontrarli, invitandoli a scrivere la storia e vincere lo scudetto nel derby. Umore diverso a Casa Milan, dove i tifosi chiedono un riscatto nella stracittadina.