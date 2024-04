Bologna, altri punti Champions! Motta sbanca l’Olimpico e si avvicina alla Juve

Il Bologna di Thiago Motta continua a stupire e si impone anche all'Olimpico sulla Roma. Gli emiliani, reduci da due pareggi consecutivi, si sono resi protagonisti di un'altra grande prestazione vincendo contro la squadra di De Rossi con il risultato finale di 3-1. Ad aprire le marcature ci ha pensato El Azzouzi con un clamoroso gol in rovesciata, mentre il raddoppio è stato firmato dal solito Zirkzee e il tris da Saelemaekers. Per i giallorossi inutile la rete di Azmoun. Seconda sconfitta in Serie A per De Rossi, con la Roma non perdeva una partita in campionato dalla sfida casalinga contro l'Inter del 10 febbraio. Continua la marcia da sogno verso la prossima Champions League del Bologna, che ora si trova a -2 dalla Juventus di Allegri con lo scontro diretto ancora da giocare.