Diretta Udinese-Roma ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dove vedere Udinese-Roma: streaming e diretta tv

Gli ultimi minuti della sfida tra Udinese e Roma sono in programma al Bluenergy Stadium di Udine alle ore 20. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming su DAZN e in tv sul canale Sky Zona DAZN (214).

Udinese-Roma, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kamara; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. Allenatore: Fabio Cannavaro.

A disposizione: Silvestri, Padelli, Tikvic, Kabasele, Ebosele, Zarraga, Success, Davis, Brenner.

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Lovric, Thauvin.

Diffidati: Giannetti, Perez, Success, Thauvin.

Squalificati: nessuno.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Llorente, Angelino, Kristensen, Zalewski, Renato Sanches, Bove, Abraham, Baldanzi.

Indisponibili: Aouar, Huijsen, Lukaku, Ndicka.

Diffidati: Azmoun, Huijsen, Llorente, Mancini, Paredes.

Squalificati: nessuno.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino. ASSISTENTI: C. Rossi-Laudato. QUARTO UFFICIALE: Rapuano. VAR: Aureliano. AVAR: Di Paolo.