Ndicka, nuovo comunicato Roma: come sta e quando potrà giocare

Buone notizie per Evan Ndicka. Il difensore, dopo aver fatto spaventare la Roma e l'Italia con il malore accusato nel finale della partita contro l'Udinese, può finalmente tornare ad allenarsi e giocare. Già nei giorni scorsi aveva fatto ritorno nella Capitale e aveva seguito da vicino la gara di ritorno di Europa League all'Olimpico contro il Milan, andando anche a esultare con i compagni in campo e sotto la Curva giallorossa. Un momento davvero di felicità dopo la paura di quegli istanti interminabili del Bluenergy dove si è poi deciso di non terminare la gara (recupero fissato per giovedì 25 aprile). Accertamenti in ospedale e poi le dimissioni per fare ritorno a Roma, ora la notizia pubblicata dal club.