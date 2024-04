Diretta Lazio-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Lazio e il Verona si sfidano allo stadio Olimpico di Roma nel 34° turno di Serie A. I biancocelesti cercano il riscatto in campionato dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus, hanno trovato quattro vittorie nelle ultime cinque giornate e sono settimi con 52 punti, in corsa per un piazzamento europeo. L'Hellas, invece, lotta per la salvezza: è 15° a quota 31 punti e viene dal successo casalingo contro l'Udinese.