Juve-Milan, chiave tattica: Allegri, serve chi sa vincere gli uno contro uno

Scontro fra deluse quello in programma oggi alle 18 all’Allianz Stadium. Di fronte la Juventus infatti si troverà un Milan che sperava di essere più competitivo, sia in campionato che in Europa. La squadra guidata da Stefano Pioli arriva poi a Torino col morale sotto i tacchi dopo aver consegnato matematicamente lo scudetto all’Inter nell’ennesimo derby perso contro i nerazzurri sotto la gestione del tecnico emiliano. Dal punto di vista tattico i rossoneri quest’anno hanno proposto una versione estremamente verticale. Fin da inizio stagione infatti il modello di gioco proposto dal Milan è stato rivolto alla creazione di situazioni di uno contro uno in campo avversario, al fine di sfruttare le qualità nel dribbling dei vari Leao, Pulisic, Loftus-Cheek e Chukwueze. Questo approccio ha pagato dividendi dal punto di vista offensivo (il Milan è secondo in campionato per gol fatti con 64 e per gol attesi con un dato di 60.26 expected goals) ma ha esposto la squadra a pericolose transizioni.