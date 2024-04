Inter, festa a San Siro: pasillo Torino, un tempo prima del 2-0 firmato Calhanoglu

L'Inter non si ferma più e onora anche il match della festa scudetto contro il Torino battendolo per 2-0 grazie alla doppietta nel secondo tempo firmata da Hakan Calhanoglu. Prestazione opaca dei granata che hanno giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica a causa del rosso estratto a Tameze, reo di aver commesso un fallo da ultimo uomo su Mkhitaryan lanciato a rete. In classifica, la squadra di Inzaghi vola a quota 89 mentre il Torino resta ancorato al decimo posto a quota 46 punti, abbandonando il sogno di conquistare un posto per l'Europa.