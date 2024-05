Diretta Monza-Lazio ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

MONZA - Il Monza ospita la Lazio nell’anticipo del sabato del 35° turno di Serie A. I brianzoli di Palladino occupano l'11° posto della classifica del campionato italiano con 44 punti e dopo il pari del Torino col Bologna sperano di avvicinare la parte destra della classifica cercando una vittoria che manca da ben 5 turni e che porterebbe l'aggancio in classifica ai granata di Juric. I biancocelesti di Tudor, invece, nonostante la cocente eliminazione dalla Coppa Italia contro la Juventus sono reduci da 3 successi di fila e sono ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League.